Didim'de Balıkçılara Denetim - Son Dakika
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Didim'de Balıkçılara Denetim

Didim\'de Balıkçılara Denetim
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Didim İlçe Tarım Müdürlüğü, balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme ve denetim yaptı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılara mevzuat ve tebliğler hakkında bilgilendirme yapılarak belge ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve mevzuata uygun avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 16-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde muhtelif balıkçılara ilgili tebliğler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde balıkçıların belgeleri ile su ürünleri ürünleri incelenerek mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Didim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Didim'de Balıkçılara Denetim - Son Dakika

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