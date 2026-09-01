Didim\'de Balıkçılık Denetimleri Başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekiplerince gırgır tekneleri denetlendi, yakalanan balıkların boy ölçümleri yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Didim açıklarında ve karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ayrıca teknelerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca yakalanan balıkların da boyları tek tek ölçüldü. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenilirken konu ile ilgili Didim ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz başlamıştır. Sezonumuz bütün balıkçılarımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.