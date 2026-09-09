Didim'de sıcaklar sürüyor, Altınkum Plajı dolup taşıyor - Son Dakika
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Didim'de sıcaklar sürüyor, Altınkum Plajı dolup taşıyor

Didim\'de sıcaklar sürüyor, Altınkum Plajı dolup taşıyor
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Aydın'ın Didim ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Eylül ayında da plajlar hareketli. Altınkum Plajı başta olmak üzere birçok koyda vatandaşlar denize girip güneşin keyfini çıkarırken, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde Eylül ayında plajlar yazdan kalma günler sürerken, Altınkum Plajı misafirlerin ağırlamaya devam ediyor.

Didim'de hava sıcaklıkları mevsim normallerini üzerinde seyrederken sıcak havayı fırsat bilen Didimliler ile tatilciler Altınkum plajında denize girip, güneşli havanın keyfini çıkardı. İlçede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Altınkum Plajı'nın yanı sıra 2. ve 3.koy halk plajı, Uslu plajı, Yeşil kent ve Cennet koy plajlarında da hareketlilik sürüyor. Didim'de hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Didim'de sıcaklar sürüyor, Altınkum Plajı dolup taşıyor - Son Dakika

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