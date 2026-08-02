Diyadin’de 4 Km Asfaltlama Başladı

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 4 kilometrelik asfaltlama çalışması başlatıldı

Diyadin ilçe merkezinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik asfaltlama çalışmaları başladı. Kaymakamlık koordinesinde, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçe merkezinde 4 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenileniyor.

Devam eden çalışmaları Kaymakam, Karayolları 123. Şube Şefi, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezindeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Çalışmanın, hem trafik akışını rahatlatması hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırması bekleniyor.

Yetkililer, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.