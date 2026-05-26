Diyadin'de Mayıs'ta Kar Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyadin'de Mayıs'ta Kar Yağdı

Diyadin\'de Mayıs\'ta Kar Yağdı
26.05.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mayıs sonunda etkili olan kar yağışı, bölgede kış manzaraları oluşturdu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayının son günlerinde etkisini gösteren yağışla birlikte dağlık alanlar ve yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı, köy çevresindeki yüksek kesimlerde kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Kar yağışını gören köylüler, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından beyaza bürünen alanlar dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti.

Köylüler, ilkbahar mevsiminin son dönemlerinde etkili olan kar yağışının bölgede zaman zaman görüldüğünü ancak yine de hayrete düştüklerini ifade ettiler. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Diyadin, Yaşam, Çevre, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Diyadin'de Mayıs'ta Kar Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:57:45. #7.12#
SON DAKİKA: Diyadin'de Mayıs'ta Kar Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.