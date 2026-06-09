Diyadin\'de sağanak yağış su birikintilerine neden oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu

Diyadin'de Aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı kısa süreliğine etkilerken, bazı noktalarda yağmur sularının biriktiği görüldü. Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı. Esnafl ise iş yerlerinin önünde biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Meteoroloji yetkililerinin yağış uyarısında bulunduğu bölgede, yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi. - AĞRI