Diyarbakır Bağlar'da kaçak hayvan kesim yerleri denetimle mühürlendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde kaçak hayvan kesimi yapan mekanlar denetlendi. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktaları mühürlendi, denetimlerin süreceği belirtildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaçak hayvan kesim yerleri, denetimlerin ardından mühürlendi.
Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde kaçak hayvan kesimi yapan mekanlar bir bir denetlendi. Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktaları mühürlendi. Denetim öncesinde polis ekipleri, bölgede yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı önlem aldı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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