Diyarbakır Bismil\'de sel anı güvenlik kamerasında, sokaklar göle döndü

Diyarbakır Bismil'de sel anı güvenlik kamerasında, sokaklar göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bismil'de şiddetli fırtına ve sağanağın yol açtığı sel anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların göle döndüğü görülürken, sabah saatlerindeki fırtınada cami minaresi, bina çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak sonucu meydana gelen sel anının görüntüleri ortaya çıktı.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada cami minaresi, binaların çatıları ve tarım arazileri zarar görmüştü. Fırtına anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokakların adeta göle döndüğü görüldü.
Kaynak: İHA
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