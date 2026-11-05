Diyarbakır Çermik'te kuruyemiş pazarı kışa hazırlıkta cuma ve pazartesi kuruluyor - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te kuruyemiş pazarı kışa hazırlıkta cuma ve pazartesi kuruluyor

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Diyarbakır Çermik\'te kuruyemiş pazarı kışa hazırlıkta cuma ve pazartesi kuruluyor
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları yoğunluk kazandı. Pazartesi ve cuma kurulan pazarda pestil, pekmez, cevizli sucuk ve balın yanı sıra canlı tavuk ile hindi satılıyor; çevre il ve ilçelerden gelenler ile kaplıca ziyaretçileri ilgi gösteriyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları yoğunluğu başladı.

Doğal ve organik ürünleri ile ünlü Çermik ilçesinde vatandaşlar kış mevsimi hazırlıklarına başladı. Pek çok ürünün satıldığı Çermik kuruyemiş pazarına çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösteriliyor. Pestil, pekmez, cevizli sucuk, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru dut, kayısı kurusu, bal, peynir, tereyağı gibi ürünlerin yanı sıra canlı olarak tavuk ve hindi gibi hayvanların satışları da yapılıyor. İlçede pazartesi ve cuma günleri kurulan pazarda üreticiler ürettikleri ürünleri aracısız direk tüketicilere satabilme imkanı bulabiliyor. Türkiye'nin en zengin minareli kaplıcalarına şifa bulmak amacıyla gelen ziyaretçiler, dönüş yolunda kuruyemiş pazarına da uğrayarak ihtiyaçlarını temin edebiliyor.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEkonomiKaplıcaÇermikGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te kuruyemiş pazarı kışa hazırlıkta cuma ve pazartesi kuruluyor - Son Dakika
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