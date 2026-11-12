Diyarbakır Çüngüş\'te ayı ve iki yavrusu Fırat kıyısında köpeklerce kovalandı

Diyarbakır Çüngüş'te ayı ve iki yavrusu Fırat kıyısında köpeklerce kovalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çüngüş'te kış uykusu öncesi Fırat Nehri kıyısında bir ayı ve iki yavrusu, iki av köpeğinin kovalaması sırasında cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüyü çeken vatandaş, ayıların bir süre sonra gözden kaybolduğunu belirtti.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ayı ve iki yavrusu, kış uykusu öncesi görüntülendi.
Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nin karşısında Fırat Nehri kenarında, Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, ayı ve iki yavrusunun iki av köpeği tarafından kovalandığı görüldü. Erdal Karataş, "Dayım Nurettin Demir ile ava gittik. Bir anda köpeklerimiz havlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktığımızda bir yetişkin ayı ve iki yavrusunun dağın yamacına doğru kaçtığını, köpeklerimizin de onları kovaladıklarını gördük. Bende cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Ayılar bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştılar" dedi.
Kaynak: İHA
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