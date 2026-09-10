Diyarbakır Çüngüş'te coğrafi tescilli boğazkere üzümünün hasadı başladı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde mevsimin ilk şire üzümü hasadı yapıldı. Coğrafi tescilli boğazkere ile öküzgözü, vanki ve tanebi gibi çeşitlerin yetiştirildiği ilçede üzümler pestil, pekmez ve sucuk yapılarak kışa hazırlanıyor.
Üzüm üretimi ile meşhur Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hasat başladı.
Çınar Mahallesi'nde mevsimin ilk şire üzümü hasadı yapıldı. Coğrafi tescilli boğazkere üzümü ile tanınan Çüngüş'te, öküzgözü, şire, boğazkere, Çüngüş ağını, vanki, tanebi gibi birçok üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. İlçede yetiştirilen üzümler, yaş meyve olarak tüketiminin yanında, pestil, pekmez, helva, sucuk yapılarak kış mevsiminde tüketiliyor. İlçede üretilen üzümler, Çüngüş, Çermik ve civardaki il ile ilçelerde de satılıyor.
Her yıl ilçede kerge ve üzüm festivali düzenlenerek, Çüngüş üzümlerinin tanıtımı yapılıyor.
Kaynak: İHA
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