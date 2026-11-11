Diyarbakır’da 21 bin fidan toprakla buluştu

Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, 17 ilçede toplam 21 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılından bu yana her yıl 11 Kasımda kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Diyarbakır'da fidan dikim etkinliği düzenlendi. Dicle Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Ormanı yerleşkesindeki programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çocuklar katıldı.

Fidan dikme töreni öncesinde konuşan Vali Zorluoğlu, 2019 yılından bu yana devam eden önemli bir etkinlik kapsamında buluştuklarını söyledi. Vaki Zorluoğlu, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2019 yılında başlatılan ve her yıl 11 Kasım'da Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü, Diyarbakır'da da 2019'dan bu yana her yıl gerçekleştiriliyor. Bugün hem burada hem de Diyarbakır'ın 17 ilçesinde düzenlenen etkinliklerle yeni fidanları toprakla buluşturuyor, tohumları toprakla buluşturuyoruz. Bu kapsamda toplam 21 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Diyarbakır'ın toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 24'ü ormanlık alanlardan oluşuyor. Bu alanların bir bölümü nitelikli, bir bölümü ise daha az nitelikli ormanlardan meydana geliyor" dedi.

Geçmiş dönemlerde terör örgütü tarafından şehit edilen 56 öğretmenin isminin fidanlara verildiğini dile getiren Zorluoğlu, "Ayrıca geçmiş dönemlerde terör örgütü tarafından şehit edilen 56 eğitim şehidi öğretmenimizin isimlerini ve hatıralarını yaşatmak amacıyla da anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün 56 öğretmenimizin anısına fidanları toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Cumhurbaşkanın talimatlarıyla 2019 yılından bu yana kutlanan Milli Ağaçlandırma Gününün dolayısıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Ayzit, "81 ilimiz ve 922 ilçemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında biz de bugün burada fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Ancak etkinliklerimiz yalnızca bu yerleşkeyle sınırlı değil. Valimizin talimatları doğrultusunda Diyarbakır'ın 17 ilçesinde de farklı noktalarda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Yeşil vatanın her karışında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizim için büyük önem taşıyor. Bugün de burada bu çalışmalara katkı sunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, öğrenciler ve çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyu verdi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.