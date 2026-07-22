Kırsal kalkınmaya destek: 11 ilçede 47 gölet onarılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı desteklemek, yaz aylarında etkisini artıran kuraklığın üretici ve besiciler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 11 ilçedeki 47 hayvan içme suyu (HİS) ve sulama göletinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimin ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak, üretici ve besicilerin suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde belirlenen 47 hayvan içme suyu ve sulama göletinde bakım, onarım, derinleştirme, bent güçlendirme ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerde yaşamı kolaylaştırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda planlanıyor. Ekipler, özellikle yaz kuraklığının etkili olduğu bölgelerde su kaynaklarının korunması, kış ve bahar aylarında gerçekleşen yağışların göletlerde tutulması ve mevcut su kapasitesinin daha verimli kullanılması için yoğun mesai harcıyor.

Acil müdahale ekipleri sahada

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan acil müdahale ekipleri, sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sel, aşırı yağış ve farklı nedenlerle zarar gören, yapısal sorunların oluştuğu veya ekonomik ömrünü tamamlayan göletlere müdahale ediyor. Toplam 47 göleti kapsayan program doğrultusunda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla göletlerin yeniden işlevsel hale getirilmesi, kırsal mahallelerde tarımsal sulama ile hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Göletler temizleniyor, bent yapıları güçlendiriliyor

Göletlerde yürütülen teknik çalışmalar kapsamında dip kısmında zamanla biriken tortu ve çamurlar, ölü hacim kotuna kadar temizleniyor. Temizlik çalışması sırasında göletlerden çıkarılan dayanıklı malzeme, göl bendinde değerlendirilerek bent yapısının güçlendirilmesinde kullanılıyor.

İhtiyaç duyulan noktalara dip savak borusu ve vana sistemleri monte edilirken, hayvanların temiz içme suyuna daha kolay ulaşabilmesi amacıyla içme suyu sıvatları inşa ediliyor. Bakım, onarım, derinleştirme ve güçlendirme çalışmalarıyla göletlerin su tutma işlevinin korunması ve mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Planlanan 47 göletlik çalışma programı kapsamında ekiplerin son duraklarından biri Bismil ilçesine bağlı Erler Mahallesi oldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışma sonucunda mahallede bulunan gölet yenilendi. Gölette gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmasıyla mahallede hayvancılıkla uğraşan 90 çiftçi doğrudan desteklenirken, bölgede bulunan 4 bin hayvanın içme suyu ihtiyacı da güvence altına alındı. Erler Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlayan ekipler, program kapsamında Bismil ilçesine bağlı Uğrak Mahallesi'ndeki göletin bakım ve onarımına başladı.

Çalışmalar geniş bir kırsal alanı kapsıyor

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında belirlenen kırsal mahallelerde bakım, onarım, derinleştirme ve bent güçlendirme çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, 11 ilçedeki toplam 47 gölette bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Çalışmalar Çüngüş'ün Gürüz ve Keleşevler, Çermik'in Örenkuyu, Bayat, Yaylacık, Çalıtepe, Akçörten, Bircemal ve Kuyu, Çınar'ın Ortaşar, Tekkaynak, Kıraçbelik, Sırımkesen, Başalan, Dişlibaşak, Yarımkaş, Gümüştaş, Karaçevre, Görece, Pembeviran, Ekinveren, Yaprakbaşı, Öncülü ve Yıllarca, Silvan'ın Dolapdere ve Çobantepe, Sur'un Yenievler ve Mermer Hızırpınar, Bismil'in Erler, Uğrak ve Tatlıçayır, Kayapınar'ın Harmanardı, Güleçoba ve Kırkpınar, Kulp'un Ağaçlı, Dicle'nin Pekmezciler, Eğil'in Gürünlü, Kalkan, Işıklı, Balaban ve Sarıca ile Ergani'nin Demirli ve Dağarası mahallelerindeki göletleri kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üretici ve besicilerin özellikle kuraklık dönemlerinde mağduriyet yaşamaması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sulama altyapısını güçlendirmeye ve mevcut su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarına devam edecek. - DİYARBAKIR