Diyarbakır\'da hasarlı yollarda asfalt seferberliği

05.04.2026 17:56  Güncelleme: 17:57
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağışların tahrip ettiği Bağlar ilçesindeki ana arter ve mahalle yollarında asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Gün boyunca kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 187 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşullarının yol açtığı deformasyonları gidermek amacıyla Bağlar ilçesinde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında Karanfil 6, 7 ve 8. caddelerde bozulan yol yüzeyleri yenilendi. Ekipler, asfalt serimi öncesinde yollarda oluşan çukurlarda biriken suyu tahliye ederek zemini hazır hale getirdi, ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Vatandaşların günlük ulaşımını doğrudan etkileyen bu güzergahlarda yapılan çalışmalarla hem sürüş güvenliği artırıldı hem de ulaşım konforu yeniden sağlandı.

Farklı ilçelerde eş zamanlı müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bağlar'daki çalışmaların yanı sıra kentin farklı noktalarında da eş zamanlı olarak sahadaydı. Kayapınar ilçesinde Selahaddin Eyyubi Bulvarı, Nazım Hikmet Caddesi ile Musa Anter Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları yapılırken, Sur ilçesi Meya Farkin Caddesi ve eski Mardin yolunda da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kent genelinde gün boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 187 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarına bağlı olarak bozulan yol ağında bakım ve onarım çalışmalarını planlı bir program dahilinde sürdürecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yeşim Gedik Yeşim Gedik:
    DÖNÜMLÜ mah.dönümlü küme evleri yollar berbat her yer köstebek yuvası kaldırımlar bozuk toz toprak çamur içindeyiz 0 0 Yanıtla
  • Yeşim Gedik Yeşim Gedik:
    Bizim bölgede durum içler acısı dönümlü mahallesi dönümlü küme evleri Bölge köstebek yuvası gibi araçlarımız,berbat durumda,araç lastiklerimiz yıprandı.Sanatiden çıkmaz olduk.5 yıldır aynı çiley çekiyoruz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
