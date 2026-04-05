Diyarbakır\'da hasarlı yollarda asfalt seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağışların tahrip ettiği Bağlar ilçesindeki ana arter ve mahalle yollarında asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Gün boyunca kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 187 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşullarının yol açtığı deformasyonları gidermek amacıyla Bağlar ilçesinde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında Karanfil 6, 7 ve 8. caddelerde bozulan yol yüzeyleri yenilendi. Ekipler, asfalt serimi öncesinde yollarda oluşan çukurlarda biriken suyu tahliye ederek zemini hazır hale getirdi, ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Vatandaşların günlük ulaşımını doğrudan etkileyen bu güzergahlarda yapılan çalışmalarla hem sürüş güvenliği artırıldı hem de ulaşım konforu yeniden sağlandı.

Farklı ilçelerde eş zamanlı müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bağlar'daki çalışmaların yanı sıra kentin farklı noktalarında da eş zamanlı olarak sahadaydı. Kayapınar ilçesinde Selahaddin Eyyubi Bulvarı, Nazım Hikmet Caddesi ile Musa Anter Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları yapılırken, Sur ilçesi Meya Farkin Caddesi ve eski Mardin yolunda da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kent genelinde gün boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 187 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarına bağlı olarak bozulan yol ağında bakım ve onarım çalışmalarını planlı bir program dahilinde sürdürecek. - DİYARBAKIR