Diyarbakır\'da Yavru Ayı Su İçerken Görüntülendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yavru ayı, yerleşim yerine yakın bölgede su içerken görüntülendi.

Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, Esvet Yılmaz isimli mahalle sakini tarafından, köyün üst tarafında bulunan beyaz çeşmeye yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yavru ayının su içmek için çeşmeye geldiği ve su içtiği görüldü. Esvet Yılmaz, mahallelerinin Fırat Nehri'ne yakın olduğunu, dolayısıyla pek çok yaban hayvanı türünün buralarda yaşadığını söyledi. Yılmaz, kendisinin de yaban hayatına merakı olduğunu, mahalle çevresine seyyar kameralar yerleştirerek, doğada yaşayan hayvan türlerini görüntülediğini kaydetti. Esvet Yılmaz, "Birkaç gün önce ayılar komşuların bahçesine dadandı. Bahçede bulunan erik ağacının dallarını kırdı. Acıktıkları zaman bahçelere gelerek meyveleri yiyorlar" dedi.

Doğal bir yaşam alanı olan çermik ilçesinde, pek çok yaban hayvanı türü yaşıyor. Doğaseverler yaban hayvanlarını görüntülemek için ilçeyi ziyaret ediyor.