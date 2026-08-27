Kırsal yollarda sathi kaplama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yenişehir, Sur, Silvan, Bismil, Çınar, Kulp, Lice, Ergani ve Dicle ilçelerinde kazı, dolgu, stabilize, alt temel, temel, sathi kaplama, parke ve sanat yapıları çalışmaları yürütüyor. Yenişehir ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nin 2,6 kilometrelik yolu ile Kanal Yolunun 4,9 kilometrelik bölümünde alt temel çalışmaları tamamlanarak sathi kaplama yapıldı. Hantepe Mahallesi'nde 8,7 kilometrelik yolda ise kazı, taş dolgu, stabilize dolgu ve sanat yapıları çalışmaları yürütülüyor. Sur ilçesinde Küçükkadı Mahallesi'nin 3,2 kilometrelik yolu ile Sarıkamış-Koyungüden arasındaki 3,4 kilometrelik güzergahta çalışmalar gerçekleştiriliyor. Büyük Kadı-Sarıkamış arasındaki 5,4 kilometrelik yolda alt temel ve temel serimi tamamlandı. Güzergahta birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmalarına başlanacak.

Silvan'da temel ve asfalt çalışması

Silvan ilçesinde Eşme-Beypınar-Sağlık mahalleleri arasındaki 4,2 kilometrelik yol, Yukarı Veysi-Bayatlı arasındaki 1 kilometrelik yol ve 12,2 kilometrelik Sulubağ Grup Mahalle Yolunda çalışmalar yürütülüyor. Toplam uzunluğu 22 kilometre olan Çardak Grup Yolunda temel serimi ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Yolun 7 kilometrelik bölümünde asfalt çalışması tamamlanırken kalan 15 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor. Ekipler ayrıca Silvan ilçe merkezinde 4 bin metrekarelik alanda parke döşeme çalışması yürütüyor. Bismil ilçesinde 1,5 kilometrelik Üçtepe-Kayalar Mahalle Yolu'nda temel malzeme serme ve sıkıştırma çalışmaları yürütülerek yol asfalt serimine hazırlanıyor. Sarılar-Sarıtoprak Mahalle Yolu'nun 4,6 kilometrelik bölümünde ise alt temel çalışmaları devam ediyor. Çermik ilçesinde Alakoç-Hendek arasındaki yolda altyapı çalışmalarına başlandı. Çalışma programında yer alan Aşağı Şeyhler Mahalle Yolu'nda ise çalışmalara önümüzdeki süreçte başlanacak. Çüngüş ilçesindeki Yukarı Şeyhler Mahalle Yolu çalışma programına alındı. Güzergahtaki yol çalışmalarına program doğrultusunda başlanacak. Çınar ilçesindeki 23 kilometrelik Yeşiltaş Grup Yolu'nda alt temel ve sanat yapıları çalışmaları sürüyor. Güzergahın 20 kilometrelik bölümünde alttemel serme ve sıkıştırma çalışmaları tamamlanırken kalan 3 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. Kulp ilçesinde 6,4 kilometrelik Temran-Güleç Mahalle Yolu'nda alt temel serme ve sıkıştırma çalışmaları yürütülüyor. Lice ilçesinde ise Someradan Mahalle Yolunda kazı, dolgu ve menfez çalışmaları devam ediyor. Ergani ilçesinde 17 kilometrelik İncehıdır Grup Yolunda alttemel serimi sürüyor. Çayırdere Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik alanda parke döşeme çalışması yürütülürken 3 kilometrelik Kumçi Yolunda kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Dicle ilçesinde 3 kilometrelik Kırkpınar Mahalle Yolu'nda kazı ve dolgu, 3 kilometrelik Kayaş Mezra Yolu'nda ise alt temel serimi devam ediyor. Yukarı Taşağıl Mahalle Yolunun 4 kilometrelik bölümündeki stabilize dolgu çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım koşullarını iyileştirmek ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek.