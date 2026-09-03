Diyarbakır Dicle'de 15 yıllık vahşi çöp depolama alanı rehabilite edilerek parka dönüştürülecek - Son Dakika
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Diyarbakır Dicle'de 15 yıllık vahşi çöp depolama alanı rehabilite edilerek parka dönüştürülecek

Diyarbakır Dicle\'de 15 yıllık vahşi çöp depolama alanı rehabilite edilerek parka dönüştürülecek
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilçede yaklaşık 15 yıldır kullanılan vahşi çöp depolama alanı rehabilite edildi. Atıklar artık Ergani Aktarma İstasyonu üzerinden Karacadağ EKAY Tesisine taşınacak; alanın Dicle halkının kullanımına sunulacak yeşil bir parka dönüştürülmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Belediyesinin ortak çalışmasıyla, ilçede yaklaşık 15 yıldır kullanılan vahşi çöp depolama alanı rehabilite edildi. Çevre kirliliği, yangın, duman ve koku sorunlarının önüne geçilen alanın, Dicle halkının dinlenebileceği yeşil bir alana dönüştürülmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Belediyesi iş birliğinde, Dicle ilçesinde uzun yıllardır çöp depolama alanı olarak kullanılan saha rehabilite edildi. Yürütülen çalışmalarla çevre kirliliği ve koku sorunu ortadan kaldırılırken alanın, gelecekte yurttaşların kullanımına sunulacak bir parka dönüştürülmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Dicle Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi sınırlarında yer alan atık sahasında 3 günlük kapsamlı bir rehabilitasyon çalışması yürüttü. Yeni yerleşim bölgelerinde yangın, duman ve koku sorunlarına yol açan alanda temizlik ve düzenleme işlemleri tamamlandı. Eğil'deki atık sahasının ıslah edilmesinin ardından Dicle'deki alanda da yürütülen çalışmalarla yaklaşık 15 yıldır devam eden vahşi çöp depolamasına son verildi.

Atıklar Karacadağ EKAY Tesisine taşınacak

Yeni sistemle birlikte Dicle ilçesinden toplanan katı atıklar artık mevcut alanda depolanmayacak. İlçe genelinde toplanan evsel atıklar, önce Ergani Aktarma İstasyonu'na, ardından Karacadağ Entegre Katı Atık Tesisine (EKAY) nakledilerek çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek. Saha rehabilitasyonuna ilişkin bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Şube Müdürü Mehmet Baran, çalışmanın çevresel etkilerine değinerek şunları söyledi:

"Dicle Belediyemizle yapılan görüşmeler doğrultusunda alanın rehabilitasyonu için araçlarımız, ekipmanlarımız ve personelimizle sahaya geldik. Üç günlük çalışmanın ardından alanda ciddi bir rehabilitasyon gerçekleştirdik. Bundan sonra atıklar, Dicle Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenli olarak Ergani Aktarma İstasyonu'na, oradan da EKAY Tesisine taşınacak. Eğil'deki sahanın ardından burayı da tamamen rehabilite ettik. Amacımız karbon ayak izini düşürmek ve yaklaşık 15 yıllık bu çöp sahasını Dicle halkının dinlenebileceği yeşil bir alana kavuşturmaktır."

Dicle Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Akceviz ise ortak çalışmanın ilçe açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce 15 Temmuz Mahallesi'nde çöp toplama alanı olarak kullanılan sahayı, belediye başkanlığımız ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde rehabilite ettik. Bundan sonra çöplerimizi Ergani Aktarma İstasyonu'na götüreceğiz. Bu alan artık çöp sahası olarak kullanılmayacak, yurttaşların hizmetine park olarak sunulacaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Diyarbakır Dicle'de 15 yıllık vahşi çöp depolama alanı rehabilite edilerek parka dönüştürülecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Dicle'de 15 yıllık vahşi çöp depolama alanı rehabilite edilerek parka dönüştürülecek - Son Dakika
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