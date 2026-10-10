Diyarbakır Sur'da silajlık mısır hasadında dönüm başına 5-6 ton verim bekleniyor - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da silajlık mısır hasadında dönüm başına 5-6 ton verim bekleniyor

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Diyarbakır Sur\'da silajlık mısır hasadında dönüm başına 5-6 ton verim bekleniyor
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi Aktaşlar mezrasında silajlık mısır hasadı başladı. Buğday hasadının ardından yılın ikinci ürünü olarak ekilen mısırda üreticiler dönüm başına 5-6 ton verim bekliyor; hasadın ekim ayı sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin verimli topraklarında ürün hasatları devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi, Aktaşlar mezrasında silajlık mısır hasadı başladı.

Binlerce dönümlük arazilere yılın ikinci ürünü olarak ekilen mısırda, üretici rekoltede yüksek bir verim bekliyor. Buğday hasadından sonra yapılan mısır ekimlerinde çiftçi, ikinci üründen oldukça umutlu. Beklenti ortalama bir dönüm için verim 5-6 ton civarında.

Diyarbakır'da silajlık mısır hasadının ekim ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEkonomiGüncelÇevreMısırSurSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Sur'da silajlık mısır hasadında dönüm başına 5-6 ton verim bekleniyor - Son Dakika
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