Sivas'ta boz ayıların yemek kavgası kamerada: Kaçan ve kovalayan ayı fotoğrafçılara yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta boz ayıların yemek kavgası kamerada: Kaçan ve kovalayan ayı fotoğrafçılara yöneldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas\'ta boz ayıların yemek kavgası kamerada: Kaçan ve kovalayan ayı fotoğrafçılara yöneldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Sivas'ta insanların bıraktığı yiyecek artıklarına gelen çok sayıda boz ayıyı görüntülerken ayıların kendi aralarında kavgaya tutuştuğu anlara tanık oldu. Bir ayı kaçarken onu kovalayan diğeriyle birlikte bir anda fotoğrafçıların bulunduğu yöne koştu. Aslan, mantar ve kuşburnu toplamak için ormana gidecekleri tamamen sessiz hareket etmemeleri konusunda uyardı.

Sivas'ta doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, yiyecek artıkları çevresinde bir araya gelen boz ayıların dövüşünü görüntüledi.

Sivas'ta yaban hayatını görüntülemek için doğaya çıkan fotoğrafçı Mustafa Aslan, insanların bıraktığı yiyecek artıklarının bulunduğu bir noktada bir araya gelen boz ayıların dövüşünü görüntüledi. Bir süre aynı alanda beslenen ayılar arasında yiyeceklerin paylaşılamaması nedeniyle gerilim yaşandı. Boz ayıların dövüştüğü anlar Aslan'ın kamerasına yansıdı.

İki arkadaşıyla birlikte ayıları gözlemleyen Aslan, havanın kararmaya başladığı saatlerde yaşanan mücadeleyi yakından takip etti. Kısa süreli ancak sert geçen dövüşte ayıların çıkardığı seslerin ve birbirlerine uyguladıkları darbelerin etkisinin bulundukları noktadan hissedilebildiğini ifade etti.

"Her saldırının titreşimini adeta hissediyorduk"

HER SALDIRININ TİTREŞİMİNİ HİSSETTİLER

Mustafa Aslan, "Geçtiğimiz günlerde doğada insanların bıraktığı yiyecek artıklarının bulunduğu bir noktada birden fazla boz ayıyı görüntüledim. Oldukça fazla sayıda boz ayı bir aradaydı. Birçok yaban hayvanı, daha az enerji harcamak için kolay ulaşabilecekleri gıdalara yöneliyor. İnsanların bıraktığı yiyecek artıkları da bunlardan biri. Boz ayılar da oldukça akıllı hayvanlar olduğu için doğada yiyecek aramak yerine zaman zaman bu artıklara yöneliyorlar. Ben de onlar kendi hallerinde beslenirken görüntülüyordum.

Yanımda iki doğa fotoğrafçısı arkadaşım daha vardı. Hep birlikte ayıları görüntülerken hava kararmaya başladı. Yiyeceklerin azalmasıyla birlikte ayılar arasındaki gerilim arttı ve kavga etmeye başladılar. O anları görüntüledim. Bizim için oldukça heyecan vericiydi. Çünkü iki boz ayı çok yakınımızda büyük bir mücadele veriyordu. Çıkardıkları sesleri, birbirlerine vuruşlarını ve her saldırının titreşimini adeta hissediyorduk" dedi.

İKİ AYI BİRDEN ÜZERLERİNE KOŞTU

Ayılar arasındaki dövüşün uzun sürmediğini belirten Aslan, o gece yiyecek nedeniyle birden fazla mücadele yaşandığını söyledi.

Aslan, "İnsan böyle anlara tanıklık edince hem heyecanlanıyor hem de korkuyor. Korkmuyor diyemem. Ama bu korku insana yaşadığını hatırlatıyor. Bu yüzden bir yandan da keyif aldığımız bir iş yapıyoruz diyebilirim. Kavgalar çok uzun sürmüyor. Genellikle biri geri çekilip uzaklaşıyor. O gece tek bir kavga da olmadı. Yiyecek için birçok ayı kendi arasında mücadele etti. Hatta ayılardan biri diğerinden kaçarken bize doğru koştu. Diğeri de onu kovalıyordu. Bir anda iki boz ayı üzerimize doğru gelmeye başladı. Aslında dertleri biz değildik. Bizi o anda ne görüyor ne de umursuyorlardı. Sadece birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Yine de iki büyük ayının üzerinize doğru koştuğunu görünce insan ister istemez korkuyor. Ama bu korku da insana yaşadığını hissettiren farklı bir heyecan bırakıyor" diye konuştu.

ORMANA ÇIKACAKLARA UYARI

Türkiye'de yalnızca boz ayı türünün bulunduğunu ifade eden Aslan, "Ülkemizde tek bir ayı türü bulunuyor. O da boz ayı Ursus arctos. İnsanlar yabancı belgeselleri dublajlı izledikleri için bazen yurt dışındaki türleri Türkiye'deki türlerle karıştırabiliyor. Türkiye'de siyah ayı olduğunu sanıyorlar ama ülkemizde siyah ayı yok. Sadece boz ayı bulunuyor" dedi.

Mantar ve kuşburnu sezonuyla birlikte insanların ormanlık alanlarda daha sık bulunacağını belirten Aslan, ani karşılaşmaların önüne geçilmesi için vatandaşların doğada tamamen sessiz hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Aslan, "Şimdi mantar ve kuşburnu sezonu başladı. İnsanlar daha sık ormanlara çıkacaktır. Bu dönemde boz ayılarla karşılaşmalar da yaşanabilir. Bunu en aza indirmek için ormanda sessiz hareket edilmemesi gerekiyor. İnsanların belirli aralıklarla ses çıkararak orada bulunduklarını hissettirmeleri önemli. Çünkü ayılar insanı av olarak görmüyor. İnsanı duyduklarında veya fark ettiklerinde genellikle uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle ani karşılaşmaların önüne geçmek gerekiyor.

Yaban hayvanlarını beslemeyelim. Onlardan korkmayalım ama tedbiri de elden bırakmayalım. Yaban hayvanlarımızı ve ülkemizin doğal yaşamını tanıyalım ve koruyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa AslanHayvanlarGüncelOrmanaSivasYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
18 yaşındaki Gökçe’nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı 18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya 8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Önce bordo bere, şimdi nişan Kadirov’a ödül üstüne ödül Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:45
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
10:29
Kendi memleketinden Montella’ya kötü haber: Başı dertte
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:40:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas'ta boz ayıların yemek kavgası kamerada: Kaçan ve kovalayan ayı fotoğrafçılara yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei