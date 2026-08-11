Doğa ile Buluşma: Aile Kampı Etkinliği

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Aile Kampı Etkinliği kapsamında, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından Çamlıca Tabiat Parkı'nda ailelere yönelik keyifli ve eğitici bir program gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte aileler, hem birlikte vakit geçirmenin hem de doğal yaşamı yakından tanımanın mutluluğunu yaşadı. Program kapsamında yaban hayatına ilişkin sunum ve söyleşiler gerçekleştirilirken, çocuklar için çizgi film ve animasyon gösterimleri düzenlendi.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde ise katılımcılar kamp ateşi etrafında bir araya gelerek doğanın ve ailece geçirilen güzel bir günün tadını çıkardı.

Çamlıca Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Aile Kampı ile çocukların ve ailelerin doğayla bağlarının güçlendirilmesi, yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturulması ve birlikte kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması amaçlandı.