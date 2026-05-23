Doğa ile Temas Projesi Tamamlandı

Ardahan Üniversitesi Genç TE MA Topluluğu, gençlerin ekolojik okuryazarlık düzeylerini artırmak ve çevre bilincini kalıcı bir yaşam felsefesine dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği "Doğa ile Temas: Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Orman Ekolojisi" projesini başarıyla tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (ÜNİDES) destekleri ve ARÜ Genç Ofis koordinasyonunda gerçekleştirilen bu özel doğa eğitimi ve çevre kampı, Ardahan'ın saklı cenneti Posof ilçesinde düzenlendi. Ekolojik zenginliğiyle bilinen Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin adeta kalbinde kurulan bu kamp, üniversite gençlerini kapalı amfi ve derslik ortamından çıkararak tabiatın tam merkezine, yaşayan bir saha laboratuvarına taşıdı.

Projeye katılan doğayı koruma gönüllüsü 20 üniversite öğrencisi, iki gün boyunca doğayla sadece teorikte değil, kalben ve bedenen de bir bağ kurdu. Kurşunçavuş Köyü güzergahında gerçekleştirilen 4 kilometrelik doğa yürüyüşüyle başlayan macera, gençlerin bölgenin benzersiz biyo çeşitliliğini ve coğrafi dokusunu uzman rehberler eşliğinde yerinde gözlemlemesine olanak tanıdı.

Proje kapsamında Eminbey Köyü ve Gönülaçan Köyü ziyaret edildi. Köylerin tarihi yapıları ve kırsal yaşam kültürü hakkında bilgiler alınırken, bölgenin doğal güzellikleri de yerinde gözlemlendi. Bu ziyaretler sayesinde öğrenciler, Posof'un yalnızca doğal değil kültürel zenginliğini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Köy halkı da gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek gençlerin sık sık bölgeye gelmeleri temennisinde bulundu. Samimi karşılamaları ve misafirperverlikleri, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Alanında uzman kişilerin rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; Posof'un büyüleyici kelebek türlerinin incelenmesinden yaban hayatı gözlemine, kamp disiplininden magnezyum çubukları ile doğada güvenli ateş yakma tekniklerine kadar hayati pratik beceriler sahada bizzat deneyimlendi. - ARDAHAN