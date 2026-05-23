Doğa ile Temas Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğa ile Temas Projesi Tamamlandı

Doğa ile Temas Projesi Tamamlandı
23.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da gençler ekolojik okuryazarlık için doğa eğitimi aldı, kültürel zenginliklerle tanıştı.

Ardahan Üniversitesi Genç TE MA Topluluğu, gençlerin ekolojik okuryazarlık düzeylerini artırmak ve çevre bilincini kalıcı bir yaşam felsefesine dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği "Doğa ile Temas: Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Orman Ekolojisi" projesini başarıyla tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (ÜNİDES) destekleri ve ARÜ Genç Ofis koordinasyonunda gerçekleştirilen bu özel doğa eğitimi ve çevre kampı, Ardahan'ın saklı cenneti Posof ilçesinde düzenlendi. Ekolojik zenginliğiyle bilinen Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin adeta kalbinde kurulan bu kamp, üniversite gençlerini kapalı amfi ve derslik ortamından çıkararak tabiatın tam merkezine, yaşayan bir saha laboratuvarına taşıdı.

Projeye katılan doğayı koruma gönüllüsü 20 üniversite öğrencisi, iki gün boyunca doğayla sadece teorikte değil, kalben ve bedenen de bir bağ kurdu. Kurşunçavuş Köyü güzergahında gerçekleştirilen 4 kilometrelik doğa yürüyüşüyle başlayan macera, gençlerin bölgenin benzersiz biyo çeşitliliğini ve coğrafi dokusunu uzman rehberler eşliğinde yerinde gözlemlemesine olanak tanıdı.

Proje kapsamında Eminbey Köyü ve Gönülaçan Köyü ziyaret edildi. Köylerin tarihi yapıları ve kırsal yaşam kültürü hakkında bilgiler alınırken, bölgenin doğal güzellikleri de yerinde gözlemlendi. Bu ziyaretler sayesinde öğrenciler, Posof'un yalnızca doğal değil kültürel zenginliğini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Köy halkı da gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek gençlerin sık sık bölgeye gelmeleri temennisinde bulundu. Samimi karşılamaları ve misafirperverlikleri, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Alanında uzman kişilerin rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; Posof'un büyüleyici kelebek türlerinin incelenmesinden yaban hayatı gözlemine, kamp disiplininden magnezyum çubukları ile doğada güvenli ateş yakma tekniklerine kadar hayati pratik beceriler sahada bizzat deneyimlendi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ardahan, Eğitim, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Doğa ile Temas Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:22:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğa ile Temas Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.