Doğu Karadeniz ve Hatay'da sağanak, iç ve doğuda sıcaklık 2-4 derece düşük olacak - Son Dakika
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Doğu Karadeniz ve Hatay'da sağanak, iç ve doğuda sıcaklık 2-4 derece düşük olacak

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Sabah bazı iç bölgelerde pus ve sis, iç ve doğuda sıcaklık normallerinin 2-4 derece altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu 23

Kaynak: İHA
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