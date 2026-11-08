Doğubayazıt\'ın Sarıbıyık köyünde erken gelen kar, çocuklara kar topu sevinci yaşattı

Doğubayazıt'ın Sarıbıyık köyünde erken gelen kar, çocuklara kar topu sevinci yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü. Karı fırsata çeviren çocuklar kar topu oynayarak eğlendi; köy sakini İbrahim Kılıç, kışın erken geldiğini ve en çok çocukların sevindiğini söyledi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Köyün beyaza bürünen manzarasıyla güne başlayan çocuklar, kar yağışını fırsata çevirerek kar topu oynadı.
Köy sakinlerinden İbrahim Kılıç, bu yıl kış mevsiminin erken geldiğini belirterek, kar yağışıyla birlikte güzel manzaraların ortaya çıktığını söyledi. Kılıç, "Bu sene kış erken geldi. Kar kendini bıraktı, şu an güzel bir manzara var. En çok çocuklar sevindi. Çocuklarımız kar topu oynuyor, eğleniyor" dedi.
Kar yağışının ardından köyde oluşan beyaz örtü, özellikle çocukların neşeli görüntüleriyle renkli anlara sahne oldu.
Kaynak: İHA
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