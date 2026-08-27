Dörtyol'da Orman Üretim Faaliyetleri Değerlendirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman üretim faaliyetleri ve hedefleri görüşüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde üretim faaliyetleri ve hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Dörtyol İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde üretim faaliyetleri ve hedefler ele alındı. Kuzuculu Orman Deposunda barkodlama ve istifleme çalışmaları yerinde incelendi.
Program kapsamında Kuzuculu Yangın Ekibinde nöbet tutan yangın ekipleri ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Kaynak: İHA
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