Dün gece en soğuk yer -2,8 dereceyle Erzurum Palandöken, en sıcak nokta Silifke oldu

Dün gece en soğuk yer -2,8 dereceyle Erzurum Palandöken, en sıcak nokta Silifke olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 03.11.2026 18.00 ile 4.11.2026 06.00 saatleri arasında en düşük sıcaklık Erzurum Palandöken'de -2,8 derece oldu. Aynı dönemde Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıkları 22 dereceyle ülkenin en sıcak yeri olarak kaydedildi.
Ülkemizde dün gece ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum'da gerçekleşti. Termometreler Palandöken'de-2.8'i gösterirken, Mersin'in Silifke ilçesi 22 dereceyle en sıcak yer oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından: 03.11.2026 18: 00 ile 4.11.2026 06: 00 saatleri arasında gerçekleşen en düşük sıcaklıkları paylaştı. Buna göre; termometreler Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -2.8'i, Ardahan'ın Göle ilçesinde -1.4'i, Van Çaldıran ilçesinde -0.6'i, Kars merkezde -0.4'i ve Van'ın Saray ilçesinde -0.2'i gösterdi.
22 derece ile Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıkları ülkemizde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: İHA
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