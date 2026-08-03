Vatandaşın taşta oturarak otobüs beklediği durağa bank konuldu
Eskişehir Odunpazarı'nda bir otobüs durağında oturma alanı olmaması üzerine vatandaşlar taşlardan oturma yeri oluşturdu. Haberin ardından belediye ekipleri taşları kaldırıp yerine bank yerleştirdi.
Eskişehir'de vatandaşların kendi imkanları ile taşlardan oluşturduğu oturma alanını kullandığı otobüs durağına belediye ekipleri tarafından bank yerleştirildi.
Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi 5657. Cadde üzerindeki bir otobüs durağında vatandaşların oturabileceği herhangi bir alan bulunmuyordu. Bu sebeple, bazı vatandaşlar kendi imkanları ile taşlardan oturma alanı oluşturmuştu. Konuyla ilgili yerel basın kuruluşları tarafından haber yapılmasının ardından belediye ekipleri harekete geçti. Durağın hemen yanında bulunan taş oturma alanının kaldırıldığı, onun yerine bir bank yerleştirildiği görüldü.
Son Dakika › Çevre › Vatandaşın taşta oturarak otobüs beklediği durağa bank konuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?