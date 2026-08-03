Vatandaşın taşta oturarak otobüs beklediği durağa bank konuldu

Eskişehir'de vatandaşların kendi imkanları ile taşlardan oluşturduğu oturma alanını kullandığı otobüs durağına belediye ekipleri tarafından bank yerleştirildi.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi 5657. Cadde üzerindeki bir otobüs durağında vatandaşların oturabileceği herhangi bir alan bulunmuyordu. Bu sebeple, bazı vatandaşlar kendi imkanları ile taşlardan oturma alanı oluşturmuştu. Konuyla ilgili yerel basın kuruluşları tarafından haber yapılmasının ardından belediye ekipleri harekete geçti. Durağın hemen yanında bulunan taş oturma alanının kaldırıldığı, onun yerine bir bank yerleştirildiği görüldü.