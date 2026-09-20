Düzce Akçakoca'da 3 mavi bayraklı plaj, sezon bitince martı ve güvercinlere kaldı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da 3 mavi bayraklı plaj, sezon bitince martı ve güvercinlere kaldı

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Düzce Akçakoca\'da 3 mavi bayraklı plaj, sezon bitince martı ve güvercinlere kaldı
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Yaz aylarında yoğunluk yaşanan Düzce Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun bitmesi ve okulların açılmasıyla sessizleşti. Yaklaşık 4 ay boyunca kalabalık çeken 3 mavi bayraklı plajda şimdi martı ve güvercinler görülüyor, sahiller az sayıda ilçe sakinini ağırlıyor.

Yaz aylarında yoğunluğu ve kalabalığıyla dikkat çeken Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun sona ermesi, okulların açılması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü. Bir zamanlar adım atacak yer kalmayan sahiller, şimdi martı ve güvercinlere kaldı.

Mayıs ayının sonlarından itibaren denizseverlerin akınına uğrayan ve yaklaşık 4 ay boyunca tatilcilerin vazgeçilmez adresi olan 3 mavi bayraklı plajda yoğunluk sona erdi. Yaz mevsiminde zaman zaman Karadeniz'in zorlu fırtınalarına sahne olsa da adım atacak yer kalmayan sahiller, havaların soğumaya başlamasıyla boşaldı.

Okulların açılması ve tatilcilerin kentten ayrılmasının ardından Karadeniz sahillerinin yeni sakinleri martılar ve güvercinler oldu. Kalabalığın yerini huzura bıraktığı plajlar, şimdilerde sadece denizin ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen az sayıda ilçe sakinini ağırlıyor. Kış aylarına yaklaşırken kumsalın boş kalmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oturup dinlenmeyi tercih ediyor.

Kaynak: İHA
AkçakocaTurizmTatilDüzceYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da 3 mavi bayraklı plaj, sezon bitince martı ve güvercinlere kaldı - Son Dakika
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