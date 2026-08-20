Düzce’de gece gündüz asfalt seriliyor - Son Dakika
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Düzce’de gece gündüz asfalt seriliyor

Düzce’de gece gündüz asfalt seriliyor
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Düzce Belediyesi'nin asfalt çalışmaları kapsamında Kirazlı Mahallesi'nde 750 metrelik yolda 2 bin 700 ton sıcak asfalt serildi. Mergiç ve Ağa mahallelerindeki çalışmaların ardından İstanbul Caddesi'nde bin 800 metrelik güzergah yenileniyor.

Düzce Belediyesi hafta başı başladığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapısı tamamlanmış bölgelerin önceliklendirildiği çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik yolda asfalt serimi tamamlandı.

Düzce Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların önceliklendirildiği çalışmalar kapsamında İki ayrı ekip, asfalt programı kapsamında çalışmalarını farklı noktalarda aralıksız şekilde sürdürüyor.

Kirazlı'da çalışmalar bir günde tamamlandı

Kirazlı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 750 metrelik yolda zemin iyileştirme amacıyla PMT malzemesi serildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2 bin 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmasının ardından yol çizgileri de çizilerek, yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Kirazlı'nın ardından Mergiç Mahallesi'nde 200 metrelik yolda asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, Ağa Mahallesi mezarlık mevkiindeki 300 metrelik yolda çalışmalara başladı.

İstanbul Caddesi'nde bin 800 metrelik güzergah yenileniyor

Şehrin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ise asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Melenpark'a ulaşımın da sağlandığı yaklaşık bin 800 metrelik güzergahta bozulan asfalt kazınıyor. Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından zeminde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Zemin hazırlığının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt serimine geçilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce’de gece gündüz asfalt seriliyor - Son Dakika

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