Düzce'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı dönüşü nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametinde araçlar yer yer saatte 20 kilometre hızla ilerlerken, Ankara yönünde trafik akıcı şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı dönüş trafiği Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul istikametinde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlarken, bazı noktalarda sürücüler saatte 20 kilometre hıza kadar düşen trafikle ilerlemek zorunda kalıyor. Yoğunluğun en fazla hissedildiği kesimlerde araç kuyrukları oluşurken, ekipler güzergahta trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara istikametinde ise trafik akışı büyük ölçüde normal seyrinde devam ediyor. Bu yönde araçların saatte 120 kilometre ve üzerindeki hızlarla ilerleyebildiği gözlemlendi.

Yetkililer, bayram tatilinden dönüşlerin artmasıyla birlikte yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. - DÜZCE