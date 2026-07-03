Düzce'de Dijital Tarım ve Gelecek Mühendisleri - Son Dakika
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Düzce'de Dijital Tarım ve Gelecek Mühendisleri

Düzce\'de Dijital Tarım ve Gelecek Mühendisleri
03.07.2026 10:09
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Doç. Dr. Emre Tunca, yapay zeka ve dijital teknolojilerin tarımda kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Bilim Kafe'de konuşan Doç. Dr. Emre Tunca, geleceğin mühendislerinin yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri, kodlama ve dijital tarım teknolojileriyle yetiştirildiğini ifade ederek, tarımın dijital dönüşümünün artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde, 'Geleceğin Meslekleri Serisi' kapsamında düzenlenen geleceği konuşuyoruz: akıllı tarım ile toprağın dijital dönüşümü başlıklı Bilim Kafe, Güven Köyü'nde gerçekleştirildi.

Bilim Kafe buluşmasına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Güven Köyü sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Tunca, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Perihan Durna ve Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koray Onsekiz'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert üstlendi.

"Bilimsel bilgiyi toplumla buluşturuyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Duygu Özdemir Cömert, Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe etkinlikleriyle Düzce Üniversitesi'nde üretilen bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Daha önce de Güven Köyü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından yeniden vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Cömert, bu buluşmada tarımın dijital dönüşümü ve geleceğin meslekleri üzerine önemli değerlendirmelerin paylaşılacağını dile getirerek programa katkı sunan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

"Geleceğin tarımına geleceğin mühendisleri hazırlanıyor"

Söyleşide konuşan Doç. Dr. Emre Tunca, tarımın artık yalnızca geleneksel yöntemlerle sürdürülebilecek bir alan olmadığını belirterek, yapay zeka, sensör teknolojileri, drone sistemleri, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi dijital teknolojilerin tarımsal üretimin vazgeçilmez unsurları haline geldiğini ifade etti. Artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar karşısında mevcut tarım alanlarından daha yüksek verim elde edilmesinin önemine dikkat çeken Tunca, bu hedefe ulaşmanın yolunun ise akıllı tarım uygulamalarından geçtiğini söyledi.

Konuşmasında eğitim faaliyetlerine de değinen Emre Tunca, Düzce Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen bir eğitim modeli uyguladıklarını belirtti. Öğrencilerin kodlama, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, üç boyutlu tasarım ve bilgisayar destekli proje geliştirme alanlarında katmanlı bir eğitim aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Tunca, mezunların yalnızca bugünün değil geleceğin teknolojilerine de hakim mühendisler olarak yetiştirilmelerinin amaçlandığını söyledi.

"Akıllı tarım teknolojileri sahada yaygınlaşıyor"

Programın diğer konuşmacısı Dr. Perihan Durna ise akıllı tarım teknolojilerinin sahada yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Çiftçilere destek programlarının tanıtıldığını, dijital tarım uygulamalarının anlatıldığını ve teknolojik sistemlerin uygulamalı olarak gösterildiğini belirten Perihan Durna, sensör teknolojileri sayesinde toprağın nem durumunun anlık olarak takip edilebildiğini, bu verilerin sulama sistemlerine aktarılmasıyla sulama işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Sensör teknolojisi

Programda söz alan Düzce Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koray Onsekiz ise eğitim sürecinde edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri sahadaki ihtiyaçlara yönelik projelere dönüştürdüklerini ifade etti. Üreticilerin yaşadığı kayıplardan hareketle erken uyarı sistemi geliştirmeyi hedefleyen bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Onsekiz, sensör teknolojileri sayesinde oluşabilecek kayıpların önceden tespit edilerek hem ekonomik zararların azaltılmasının hem de üretim verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını söyledi. Bölümde verilen uygulamalı eğitimin proje geliştirme süreçlerine önemli katkı sunduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi öğrencisi, akademisyenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmaların mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Programın sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılırken, akıllı tarım uygulamaları, dijital teknolojilerin tarımsal üretime sağladığı katkılar ve geleceğin tarım anlayışı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilim Kafe etkinliği, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Düzce, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Dijital Tarım ve Gelecek Mühendisleri - Son Dakika

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