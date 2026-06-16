Düzce'de 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu sularla buluştu - Son Dakika
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Düzce'de 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu sularla buluştu

Düzce\'de 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu sularla buluştu
16.06.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Karadere Deresi'ne 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. İki ayda toplam 57 bin 500 yavru balık doğal su kaynaklarına salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Karadere Deresi'ne 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Doğal su kaynaklarının korunması, sucul ekosistemin desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, özel olarak üretilen 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu için Karadere Deresi'nde balıklandırma programı düzenlendi.

Etkinliğe; Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, ilçe protokolü ile teknik personel katıldı.

"İki ayda 57 bin 500 yavru bırakıldı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, programda yaptığı bilgilendirmede, yürüttükleri çalışmalarla doğal balık varlığını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Uzun, "Bakanlığımızın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Yığılca ilçemizde bulunan dere ve akarsulara mayıs ayında 50 bin olmak üzere iki ay içerisinde toplam 57 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu bıraktık. Bu çalışmalarla doğal balık varlığını desteklemeyi, sucul ekosistemi korumayı ve gelecek nesillere daha zengin ve sağlıklı su kaynakları bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

İl Müdürü Uzun ayrıca, vatandaşların su kaynaklarını ve doğal yaşamı korumaları, avcılıkta belirlenen dönem, boy ve miktar sınırlamalarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu sularla buluştu - Son Dakika

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