Düzce'de Sağanak Yağış ve Düşük Sıcaklık - Son Dakika
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Düzce'de Sağanak Yağış ve Düşük Sıcaklık

Düzce\'de Sağanak Yağış ve Düşük Sıcaklık
19.06.2026 11:36
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Düzce'de etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor, vatandaşlar dikkatli olmalı.

Düzce'de sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde ve ilçelerde aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kontrollü ilerledi. Meteorolojik tahminlere göre gün içerisinde yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenirken, vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, bunaltıcı sıcakların yerini serin hava aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Sağanak Yağış ve Düşük Sıcaklık - Son Dakika

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