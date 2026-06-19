Düzce\'de Sağanak Yağış ve Düşük Sıcaklık

Düzce'de sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde ve ilçelerde aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kontrollü ilerledi. Meteorolojik tahminlere göre gün içerisinde yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenirken, vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, bunaltıcı sıcakların yerini serin hava aldı. - DÜZCE