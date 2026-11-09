Düzce'de sis denizini andıran görüntüler oluştu, görüş mesafesi 20 metreye düştü - Son Dakika
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Düzce'de sis denizini andıran görüntüler oluştu, görüş mesafesi 20 metreye düştü

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Düzce\'de sis denizini andıran görüntüler oluştu, görüş mesafesi 20 metreye düştü
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Düzce\'de sis denizini andıran görüntüler oluştu, görüş mesafesi 20 metreye düştü
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Düzce'de yoğun sis kent merkezini ve çevresini kapladı; bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar indi. Sisin oluşturduğu manzara dronla havadan görüntülenirken, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Düzce'de etkili olan yoğun sis, kenti beyaz örtü gibi kapladı. Sis tabakası güzel manzaralar oluştururken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezini ve çevresini kaplayan sis tabakası, dron ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerini beyaz örtü gibi kaplayan sis, özellikle yüksek kesimlerde sis denizini andıran görüntüler oluşturdu.

Öte yandan yoğun sis sebebiyle kentin bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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