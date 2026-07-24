Düzce'de Su Arıtma Tesisi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Düzce'de Su Arıtma Tesisi Tamamlanıyor

Düzce\'de Su Arıtma Tesisi Tamamlanıyor
24.07.2026 13:26
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Düzce'deki içme suyu arıtma tesisi, 130 bin m³ kapasiteyle hizmete girmeye hazırlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yapımı süren ve günlük 130 bin metreküp kapasiteye sahip son teknoloji içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Tesisin kısa süre içerisinde hizmete alınması hedefleniyor.

Düzce'nin içme suyu altyapısını güçlendirecek ve uzun yıllar boyunca kentin su ihtiyacını karşılayacak son teknoloji içme suyu arıtma tesisinde sona yaklaşıldı. Şehrin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilen tesis, günlük 130 bin metreküp su arıtma kapasitesi ile hizmet verecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Düzceliler, modern arıtma teknolojileriyle işlenen sağlıklı ve güvenli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşabilecek. Yetkililer, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, tesisin en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti. Dev yatırımın faaliyete geçmesiyle birlikte, Düzce'nin içme suyu altyapısının güçlenmesi ve vatandaşların musluklarından daha kaliteli, temiz ve güvenli içme suyunun akması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Düzce, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Su Arıtma Tesisi Tamamlanıyor - Son Dakika

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