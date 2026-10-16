Düzce Gölyaka'daki Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Gölyaka'daki Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gölyaka\'daki Kardüz Yaylası\'na metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce, 15-16 Ekim'de ölçülen yağışta Türkiye genelinde üçüncü oldu; Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram yağış kaydedildi. Kocaeli Kartepe 153,8 ve Zonguldak 124,8 kilogramla ilk iki sırada yer alırken, Düzce'de şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanakta Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü. Düzce, 15-16 Ekim'de ölçülen yağış miktarlarına göre Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, belirtilen dönemde en fazla yağış metrekareye 153,8 kilogramla Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Zonguldak ise metrekareye 124,8 kilogram yağışla ikinci sırada yer aldı.

Düzce'de aralıksız devam eden yağışa karşı ekiplerin aldığı önlemler sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Düzce'de 10 istasyonda 406,5 kilogram yağış ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentteki 10 ölçüm istasyonundan aldığı verilere göre, en fazla yağış 101,6 kilogramla Kardüz Yaylası'nda kaydedildi. Yağış miktarı Akçakoca'da 43,9, Gölyaka'da 41,3, Kaynaşlı'da 40,5, Düzce merkezde 39,2, Cumayeri'nde 36,7, Çilimli'de 34,6, Gümüşova'da 27,3, Yığılca'da 23,9 ve Yoğunpelit'te 17,5 kilogram olarak ölçüldü. Söz konusu 10 istasyonda ölçülen yağış miktarlarının toplamı 406,5 kilogram oldu.

Kentte yağışların gelecek haftanın başına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuZonguldakGölyakaKocaeliTürkiyeGüncelÇevreDüzceDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:42:59. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Gölyaka'daki Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei