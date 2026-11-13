Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Koç, karla mücadele ekiplerinin hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Koç, karla mücadele ekiplerinin hazır olduğunu söyledi

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Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Koç, karla mücadele ekiplerinin hazır olduğunu söyledi
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Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Koç, karla mücadele ekiplerinin hazır olduğunu söyledi
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Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, yüksek kesimlerdeki kar yağışının şu ana kadar köylerde olumsuzluğa yol açmadığını söyledi. Koç, karla mücadelede kamyon, greyder, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla ekiplerin göreve hazır olduğunu açıkladı.

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının köylerde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirterek, kış şartlarına karşı tüm ekip ve iş makinelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Düzce'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışının şu ana kadar ulaşımı olumsuz etkilemediğini belirten Koç, "Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Şu an için çok fazla birikme olmadığından dolayı bizi olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadı. Ancak bu yağışlar, önceden tedbir almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

"Tüm araçlarımız ve ekiplerimiz hazır"

Karla mücadele kapsamında gerekli planlamaların yapıldığını vurgulayan Koç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamyonlarımızı, greyderlerimizi, iş makinelerimizi ve kar küreme araçlarımızı hazırladık. Ekiplerimizin ve araçlarımızın tamamı göreve hazır durumda. Bu yıl da yoğun kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Koç, "Şu anda köylerimizi olumsuz etkileyen herhangi bir durum söz konusu değil. Ancak kar yağışının alçak kesimlerde de etkili olması halinde mücadeleye hazırız. Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için kapanan yolları en hızlı şekilde ulaşıma açarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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