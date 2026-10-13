Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Göktepe'de soğuk asfalt öncesi altyapıyı hazırlıyor - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Göktepe'de soğuk asfalt öncesi altyapıyı hazırlıyor

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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Göktepe\'de soğuk asfalt öncesi altyapıyı hazırlıyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Göktepe Köyü'nde soğuk asfalt öncesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yol kaplamaya hazır hale gelince sathi kaplama yapılacak; köy yollarında ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) öncesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım kalitesini ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Akçakoca'ya bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama olarak bilinen soğuk asfalt uygulaması öncesinde altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Yolun kaplama işlemine hazır hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından sathi kaplama uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kent genelindeki köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların belirlenen plan ve program doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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