Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Akçakoca Göktepe Köyü yolunda sathi kaplama yapıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmayla köy yolunda ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Akçakoca'da devam ediyor. Bu kapsamda Göktepe Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yol yüzeyi yenilenerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.