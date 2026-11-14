Düzce İl Özel İdaresi, Yedigöller Grup Yolu'nda beton V kanal çalışmasını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce İl Özel İdaresi, Yedigöller Grup Yolu'nda beton V kanal çalışmasını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Yedigöller Grup Yolu\'nda beton V kanal çalışmasını tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesindeki Yedigöller Grup Yolu'nda beton V kanal yapım çalışmalarını tamamladı. Çalışmayla yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliye edilmesi, suyun yol gövdesine zarar vermesinin önlenmesi ve özellikle yağışlı havalarda yol güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Grup Yolu'nda gerçekleştirilen beton V kanal yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Yedigöller Grup Yolu'nda beton V kanal yapım çalışmalarını tamamladı. Yol kenarlarında biriken yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayan beton V kanallar sayesinde suyun yol gövdesine zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek su kaynaklı deformasyonların önlenmesi, yol güvenliğinin korunması ve güzergahın kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYerel HaberlerYığılcaGüncelDüzceYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:35:58. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce İl Özel İdaresi, Yedigöller Grup Yolu'nda beton V kanal çalışmasını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android