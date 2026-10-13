Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca\'da Dereiçi yolunu sıcak asfaltla güçlendiriyor

Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca'da Dereiçi yolunu sıcak asfaltla güçlendiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca'ya bağlı Yılgın Köyü Dereiçi Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışması başlattı. Köy yolunda yürütülen çalışmayla ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü Dereiçi Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmayla bölgede ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar Yığılca ilçesinde devam ediyor. Bu kapsamda Yılgın Köyü Dereiçi Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışması başlatıldı. Ekipler, yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yol çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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