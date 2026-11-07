Düzce\'nin yüksek kesimlerinde Sinekli Yaylası\'nda kar 10 santimetreyi buldu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde Sinekli Yaylası'nda kar 10 santimetreyi bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Sinekli Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladı. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken yağışın aralıklarla sürdüğü ve kartpostallık kış manzaralarının ortaya çıktığı öğrenildi.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Sinekli Yaylası'nda etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın devam ettiği bildirildi.
Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sinekli Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle yaylada kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, ortaya kartpostallık kış manzaraları çıktı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?