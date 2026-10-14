Düzce Yığılca'da Yılgın Köyü yolu sıcak asfalt için altyapı çalışmalarıyla hazırlandı - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da Yılgın Köyü yolu sıcak asfalt için altyapı çalışmalarıyla hazırlandı

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Düzce Yığılca\'da Yılgın Köyü yolu sıcak asfalt için altyapı çalışmalarıyla hazırlandı
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü'nde sıcak asfalt uygulaması öncesinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt serimine hazır hale getirilen yolda sürüş konforu ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü'nde sıcak asfalt uygulaması öncesinde yürütülen altyapı çalışmalarını tamamlandı.

Düzce'de köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bu kapsamda Yığılca'ya bağlı Yılgın Köyü'nde çalışma gerçekleştirdi. Köy yolunda sıcak asfalt uygulaması öncesinde gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak yol asfalt serimine hazır hale getirildi. Tamamlanan çalışmaların ardından bölgede sıcak asfalt uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Yapılacak asfalt çalışmasıyla yolun sürüş konforunun yükseltilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYerel HaberlerYığılcaGüncelDüzceÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Yığılca'da Yılgın Köyü yolu sıcak asfalt için altyapı çalışmalarıyla hazırlandı - Son Dakika
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