Düzce Yığılca\'da Yılgın Köyü yolu sıcak asfalt için altyapı çalışmalarıyla hazırlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü'nde sıcak asfalt uygulaması öncesinde yürütülen altyapı çalışmalarını tamamlandı.

Düzce'de köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bu kapsamda Yığılca'ya bağlı Yılgın Köyü'nde çalışma gerçekleştirdi. Köy yolunda sıcak asfalt uygulaması öncesinde gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak yol asfalt serimine hazır hale getirildi. Tamamlanan çalışmaların ardından bölgede sıcak asfalt uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Yapılacak asfalt çalışmasıyla yolun sürüş konforunun yükseltilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.