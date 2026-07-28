EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika
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EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

EBYÜ\'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sıfır atık projeleriyle 76 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Sıfır Atık Koordinatörlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında depolarda ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Çalışmalar sayesinde yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlenirken, 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu sağlandı. Ayrıca 321 bin kilovatsaat enerji ve 15 bin 624 litre petrol tasarrufu elde edilirken, 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önüne geçildi.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörü Oğuz Kürşat Demirci, üniversite olarak sıfır atık felsefesine önem verdiklerini belirterek, geri ve ileri dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üniversitede sürdürülen uygulamalarla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EBYÜ'de 76 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika
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