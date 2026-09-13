Edirne'de eylülün ilk yağmuruyla sıcaklık 33 dereceden 17'ye düştü
Edirne'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, eylül ayının ilk yağmuruyla 17 dereceye kadar indi. Serinleten yağış vatandaşları memnun ederken, çiftçiler ayçiçeği ve çeltik hasadında sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.
Edirnede eylül ayının ilk yağmuru yağdı, vatandaşlar serinledi.
Edirne'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, eylül ayının ilk yağmuruyla birlikte 17 dereceye kadar düştü. Ani sıcaklık değişimi kentte serin havanın etkili olmasına neden olurken, vatandaşlar yağışın ardından rahat bir nefes aldı.
Vatandaşlar serin havadan memnun
Hava sıcaklığının düşmesinden memnun olduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Bakış, "Hava sıcaklığı düşünce serinledik. Allah'ın bugününe şükür. Sabah uyandık ve serinledik" dedi.
Çiftçinin gözü hasatta
Yağışın çiftçiler açısından bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceğini ifade eden Bakış, "Ayçiçekleri biçilecek, çeltik üreticileri ürünlerini biçecek ve kurutacak. Çiftçi için biraz sıkıntılı ama düzelir her şey" diye konuştu.
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