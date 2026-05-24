Edirne'de Fesleğen Çiçeklerine İlgi Artıyor

24.05.2026 13:43
Edirne'de seyyar çiçekçi, mis kokulu fesleğenler ile dikkat çekiyor. Satıcı, ilginin iyi olduğunu belirtiyor.

Edirne merkez Saraçlar Caddesi'nde seyyar tablasıyla rengarenk çiçekler ve mis kokulu fesleğenler satan bir çiçekçi, vatandaşların ilgisini çekti.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte balkonlarını, bahçelerini ve evlerinin önünü süslemek isteyen vatandaşlar çiçeklere yönelirken, Edirne Saraçhane Caddesi'ne fesleğen kokusu yayıldı.

Yıllardır farklı şehirlerde çiçek satışı yaparak geçimini sağladığını belirten seyyar satıcı Abdullah Deniz, Edirne'de vatandaşların çiçeklere ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl havaların serin gitmesinin satışları bir miktar etkilediğini ifade eden satıcı Deniz, "Çok şükür kazancım iyi. Daha önceki senelerde rağbet yüksekti" dedi.

Yoğun kokusuyla dikkat çeken fesleğenlere ilgi gösteren vatandaşların seyyar tablasının etrafında toplanmasına sevinen satıcı, memnuniyetini dile getirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

