Edirne\'de Fırtına Zararları İncelendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, şiddetli yağmur ve fırtınadan zarar gören ekili alanlarda inceleme yapıldı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve Dişbudak Köyü Muhtarı Birol Ocak, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada zarar gören ekili alanlarda inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde, mevcut zarar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve hasarın kesin boyutunun belirlenmesi için saha çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi. - EDİRNE