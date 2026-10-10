Edirne'de sis Selimiye Camii'ni bir süre görünmez yaptı, yağmur bekleniyor - Son Dakika
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Edirne'de sis Selimiye Camii'ni bir süre görünmez yaptı, yağmur bekleniyor

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Edirne\'de sis Selimiye Camii\'ni bir süre görünmez yaptı, yağmur bekleniyor
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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürerek Selimiye Camii'ni bir süre görünmez hale getirdi. Vatandaşlar yağmur beklerken, ekim döneminin yaklaşmasıyla tarım arazilerinin yağışa ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kentte görüş mesafesini düşürürken tarihi Selimiye Camii'nin gözden kaybolmasına neden oldu. Sisli havayla güne başlayan vatandaşlar, yağış beklentisini dile getirerek toprağın yağmura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Selimiye Camii sis altında kaldı

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinde etkisini gösterdi. Şehrin simgesi Selimiye Camii, sis nedeniyle bir süre gözle görülmez hale geldi. Vatandaşlar, sisin zaman zaman Edirne'de görülebildiğini belirtti.

Vatandaşlar yağmur bekliyor

Sisli havada görüşlerini paylaşan vatandaşlardan Bahtiyar Tomruk, yağmur beklentisini dile getirdi. Tomruk, "İnşallah bu sisin arkası yağmur olur. Yağmura ihtiyaç var. Her şeyin yağmura ihtiyacı var" dedi.

Ekim döneminin yaklaştığına dikkat çeken vatandaşlar da özellikle tarım arazilerinin yağışa ihtiyaç duyduğunu belirterek, yağmurun çiftçilerin yüzünü güldürmesini temenni etti.

Kaynak: İHA
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