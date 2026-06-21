Edremit MYO'dan Çevre Temizliği - Son Dakika
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Edremit MYO'dan Çevre Temizliği

Edremit MYO\'dan Çevre Temizliği
21.06.2026 12:33
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Edremit MYO öğrencileri, Gönüllülük Dersi kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Gönüllülük Dersi" kapsamında anlamlı bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Yüksekokul bahçesi ve çevresindeki atıkları toplayan gençler, doğanın korunması adına toplumsal farkındalık oluşturdu.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO), teorik eğitimin yanı sıra toplumsal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Edremit MYO öğrencileri, Gönüllülük Dersi müfredatı kapsamında çevre duyarlılığını artırmak ve daha yaşanabilir bir kampüs ortamı sunmak amacıyla bir araya geldi. Yüksekokul bahçesi ve yerleşke çevresinde geniş çaplı bir temizlik hareketi başlatan öğrenciler, çevre bilincine dikkat çekerek örnek bir davranış sergiledi.

Geleceğin meslek profesyonellerinden sosyal sorumluluk dersi

Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve çevreye karşı duyarlılıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen etkinlikte, sürdürülebilir çevre anlayışının hayati önemine vurgu yapıldı. Ellerine eldivenleri takarak çöp torbalarıyla sahaya inen yüksekokul gençleri, gün boyunca plastik, kağıt ve cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları titizlikle topladı. Hem fiziki bir temizlik gerçekleştiren hem de doğanın korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık mesajı veren öğrenciler, çevrenin korunmasının ancak bireysel duyarlılıkla başlayabileceğini ifade ettiler.

Prof. Dr. Selami Selvi: "Akreditasyon ve kalite süreçlerinde toplumsal katkı çok önemli"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, yüksekokul olarak öğrencilerin sadece mesleki bilgi ve teknik becerilerle donatılmasını yeterli görmediklerini belirtti. Gençlerin toplumsal sorumluluk vizyonuyla yetişmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Selvi, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine doğrudan katma değer sağladığını vurguladı.

Çevre temizliği, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal katkı odaklı çalışmaların yüksekokulun akademik kalite ve akreditasyon süreçlerinde stratejik bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Selami Selvi, "Öğrencilerimizin aktif katılımıyla hayat bulan bu tür organizasyonlar, eğitim programlarımızın akreditasyon çalışmalarında özellikle aranan toplumsal katkı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışını kurumsal olarak daha da güçlendiriyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Edremit MYO'dan Çevre Temizliği - Son Dakika

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