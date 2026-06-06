Direksiyon hakimiyetini kaybedince kanala uçtu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti kamyonet kanala uçarken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Ata Mahallesi 796 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kanala uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza da yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN