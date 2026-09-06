Efeler\'de Mimar Sinan Mahallesi\'nde 4 noktada asfaltlama çalışması sürüyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in kent genelinde daha güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle başlattığı yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde asfaltlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde eş zamanlı olarak 4 farklı noktada çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program kapsamında ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürecek.